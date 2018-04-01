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الطقس حار والحرارة تصل ل 38 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 08:10 الطقس حار والحرارة تصل ل 38 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء | مجتمع
الطقس حار والحرارة تصل ل 38 درجة بهذه المناطق بالمغرب اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل كتل ضبابية بالقرب من بعض السواحل وذلك خلال الصباح والليلة الموالية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل وجنوب المملكة.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن تتشكل كتل ضبابية بالقرب من بعض السواحل وذلك خلال الصباح والليلة الموالية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا بكل من داخل وجنوب المملكة.

كما يرتقب أن تظهر خلال الظهيرة سحب غير مستقرة فوق مرتفعات الأطلس مصحوبة بزخات مطرية رعدية محليا. وعدا ذلك، ستكون السماء قليلة السحب أو صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة الى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة وبداخل الأقاليم الصحراوية، وضعيفة من الجنوب الشرقي بالسفوح الجنوبية الشرقية ومتقلبة الاتجاه فيما تبقى من المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بداخل الأقاليم الصحراوية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و7 درجات بالمرتفعات، وما بين 7 و12 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس وشمال البلاد، وما بين 13 و19 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وما بين 16 و21 درجة بجنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 18 و25 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية، وما بين 22 و28 درجة بسواحل المحيط الأطلسي وشمال المنطقة الشرقية، وما بين 28 و33 درجة بداخل المناطق الشمالية وجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و36 درجة بداخل منطقة سوس وسهول الرحامنة وتانسيفت وبداخل مناطق كل من الشياظمة وعبدة، ومابين 33 و38 درجة بداخل الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان غرب البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شرقا وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين العرائش ورأس غير، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية والعيون، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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