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ثلاثة مراحل تفتيشية صارمة لجمهور مونديال 2018 وهذه هي المواد المحظورة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 08:21 ثلاثة مراحل تفتيشية صارمة لجمهور مونديال 2018 وهذه هي المواد المحظورة | سبور
ثلاثة مراحل تفتيشية صارمة لجمهور مونديال 2018 وهذه هي المواد المحظورة
كشف ألكسندر ميتين مدير أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 ، ،اليوم الأربعاء ، أن الإجراءات الأمنية ،التي سيخضع لها المشجعون أثناء دخولهم للملاعب، تقوم على ثلاثة مراحل تفتيش.

" شوف سبور"

كشف ألكسندر ميتين مدير أمن بطولة كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 ، ،اليوم الأربعاء ، أن الإجراءات الأمنية ،التي سيخضع لها المشجعون أثناء دخولهم للملاعب، تقوم على ثلاثة مراحل تفتيش.

وقال ألكسندر، في تصريح لوسائل الإعلام، أن المرحلة الأولى تهم الدخول إلى حرم الملعب، وهي منطقة ضمن حدود الملعب الخارجية، فيما الثانية تهم التفتيش عند مداخل الملعب نفسه، والمرحلة الثالثة عند البوابات المخصصة لجلوس وتوزيع الجماهير.


وأوضح المسؤول الروسي ، بأن التفتيش الأمني سيضمن أمن الجماهير الراغبة بحضور المباريات دون أي مشاكل، كما أنه سيساهم بمنع إدخال المواد المحظورة إلى الملعب.

وشملت القائمة 14 مادة من الممنوعات ،تنوعت ما بين أداة موسيقية والعطور.

وضمت القائمة عصا السيلفي، والمواد الغذائية ،باستثاء أطعمة الأطفال، والمظلات ،التي يصل طولها لأكثر من 25 سنتيمترا بوضع الطي ،وسترات الإنقاذ، والمواد الحادة، والأجهزة الكبيرة المخصصة لوضع الكاميرات عليها، والعطور، وطائرة الدرون، والعبوات المصنوعة من الزجاج، والدراجة الهوائية، والألعاب النارية، والكراسي القابلة للطي، والآلات الموسيقية ،باستثناء الأبواق وحافظات المياه الساخنة.

 

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