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عاجل و حصري .... هؤلاء هم العرسان المتأهلين لنهائي لالة العروسة لهذا الموسم. | ثقافة و فنون

عاجل و حصري .... هؤلاء هم العرسان المتأهلين لنهائي لالة العروسة لهذا الموسم.

رسالة إلى الشعب الجزائري الشقيق

عاجل و حصري .... هؤلاء هم العرسان المتأهلين لنهائي لالة العروسة لهذا الموسم.

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 07:51 عاجل و حصري .... هؤلاء هم العرسان المتأهلين لنهائي لالة العروسة لهذا الموسم. | ثقافة و فنون
عاجل و حصري .... هؤلاء هم العرسان المتأهلين لنهائي لالة العروسة لهذا الموسم.
علمت قناة ''شوف تيفي'' أنه تم الإنتهاء قبل لحظات من تصوير البرايم النصف النهائي من برنامج لالة العروسة، حيث ثم الإفصاح على أسماء العرسان المتأهلين لنهائي هذا الموسم من لالة العروسة و هم ممثلي مدينة

''شوف تيفي'' : علاء الصنوبري

علمت قناة ''شوف تيفي'' أنه تم الإنتهاء قبل لحظات من تصوير البرايم النصف النهائي من برنامج لالة العروسة، حيث ثم الإفصاح على أسماء العرسان المتأهلين لنهائي هذا الموسم من لالة العروسة و هم ممثلي مدينة مراكش ''أيوب و سلمى'' بالإضافة إلى الكوبل ''كوثر و عبد الرحمان'' ممثلي مدينة طنجة.

وقد قام باتشيط الحفل أسماء فنية وازنة على رأسهم مغني الراي ''قادر الجابوني'' و نجمة الأغنية الشعبية زينة الداودية بالإضافة للفنان المحبوب ''ميدو بلحبيب''.

ومن المرتقب أن يتم تصوير البرايم النهائي التلاثاء القادم باستديوهات ''الخيايطة'' المتواجدة نواحي مدينة الدار البيضاء.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي .علاء الصنوبري. لالة العروسة.كوبل طنجة.كوبل مراكش. نهائي.ميدو بلحبيب.زينةالداودية. الجابوني.

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