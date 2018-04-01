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البوليساريو تهدد الشركات الأوروبية

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 00:14 البوليساريو تهدد الشركات الأوروبية | بوليتيك
البوليساريو تهدد الشركات الأوروبية
بعدما تلقى البوليساريو بحر الأسبوع الجاري صفعة من المجلس الأوروبي الذي منح الضوء الأخضر للجنة المختصة لبدء مفاوضات الصيد البحري مع المملكة المغربية لتوقيع بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء

شوف تيفي

بعدما تلقى البوليساريو بحر الأسبوع الجاري صفعة من المجلس الأوروبي الذي منح الضوء الأخضر للجنة المختصة لبدء مفاوضات الصيد البحري مع المملكة المغربية لتوقيع بروتوكول جديد للصيد البحري يشمل الصحراء المغربية بديلا عن بروتكول الصيد الحالي، الذي سينتهي في 14 من شهر يوليوز المقبل، الجبهة الإنفصالية لم تنتظر بدء المفاوضات ورفعت السقف عاليا بالتلويح في خطوة يائسة بملاحقة الشركات الأوروبية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.

وحسب يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الأربعاء، فإن الجبهة الانفصالية قالت « إن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم لم يترك خيارا آخر أمام الجبهة سوى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية نيابة عن أبناء الصحراء أمام محاكم الاتحاد الأوروبي » بل « حذرت جميع الشركات التي مقرها الاتحاد الأوروبي من المخاطر القانونية الخطيرة التي ستتعرض لها إذا ما اختار القيام بأعمال تجارية في إطار هذه الاتفاقات غير المشروعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ».

 

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