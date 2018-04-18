 آليات مجلس جهة الشرق تشرع في تنظيف حي سيدي معافة والضيف البكاي بوجدة ﻿
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آليات مجلس جهة الشرق تشرع في تنظيف حي سيدي معافة والضيف البكاي بوجدة

بتاريــخ : 18 أبريل 2018 / 00:05 آليات مجلس جهة الشرق تشرع في تنظيف حي سيدي معافة والضيف البكاي بوجدة | مجتمع
آليات مجلس جهة الشرق تشرع في تنظيف حي سيدي معافة والضيف البكاي بوجدة
تشرع آليات مجلس جهة الشرق في تنظيف حي سيدي معافة والضيف البكاي بمدينة وجدة بتوجيهات من عبد النبي بعوي.

شوف تيفي

تشرع آليات مجلس جهة الشرق في تنظيف حي سيدي معافة والضيف البكاي بمدينة وجدة بتوجيهات من عبد النبي بعوي.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإنه وفي ظرف وجيز لم يتعد يومين من الزيارة الميدانية لرئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي لحي سيدي معافة وحي الضيف البكاي بوجدة تلبية لطلب الساكنة وفعالياتها المدنية من وداديات وجمعيات الحي، قامت آليات مجلس جهة الشرق صباح يوم الإثنين بالشروع بحملة نظافة واسعة بالأحياء المذكورة.

جدير بالذكر، أن ساكنة هذه الأحياء عاشت في معاناة يومية مع تراكم الأزبال والأتربة ومخلفات البناء في أحيائهم، وقد أشادت فعاليات مدنية بكل من حي سيدي معافة وحي الضيف البكاي في تصريحات بالمناسبة بسرعة تدخل رئيس مجلس جهة الشرق واستجابته لمطلب الساكنة في إطار سياسة القرب التي ينهجها عبد النبي بعوي وتواصله الدائم خدمة للصالح العام.

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شوف تيفي وجدة المغرب سيدي معافة الضيف البكاي

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