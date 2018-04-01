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دومو يفجرها:'' رئيس الفيفا ضد المغرب والكاف مطالب بالضغط''

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 23:56 دومو يفجرها: رئيس الفيفا ضد المغرب والكاف مطالب بالضغط | سبور
دومو يفجرها:'' رئيس الفيفا ضد المغرب والكاف مطالب بالضغط''
كشف حكيم دومو رئيس عصبة الغرب لكرة القدم، أن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، له نية في إقصاء الملف المغربي بحكم أنه كان قد صرح في سنة 2016 أنه مع التنظيم المشترك للمونديال.

شـــوف تيفي:

كشف حكيم دومو رئيس عصبة الغرب لكرة القدم، أن رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم، له نية في إقصاء الملف المغربي بحكم أنه كان قد صرح في سنة 2016 أنه مع التنظيم المشترك للمونديال.

وقال دومو في تصريح لـ''شوف تيفي'' إن ايفانتينو يضع العراقيل في وجه الملف المغربي مضيفا قوله:'' معروف أن ايفانتينو يؤيد فكرة التنظيم المشترك للمونديال وسبق له أن صرح بذالك سنة 2016، اضافة إلى أن اللجنة المكلفة بالملف المشترك تضم في عضويتها رئيس الكونكاف''.

وطالب دومو رئيس الإتحاد الإفريقي بالتحرك والضغط بقوة من أجل أن يتم منح افريقيا حقها في تنظيم المونديال تطبيقا لمبدأ التناوب الذي كان قد فرضه الرئيس السابق للفيفا بلاتر.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مونديال كأس العالم فيفا

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