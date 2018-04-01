المحامي ''الهيني'' يعطي درسا قانونيا راقيا للمحامية الفرنسية راشيل ليندون بعد بيانها حول محاكمة توفيق بوعشرين ويكشف جهلها بالقانون المغربي والدولي ﻿

إن ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس أن هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير

''شوف تيفي''

إن ما يلاحظ على بيان المحامية الفرنسية راشيل ليندون حول محاكمة بوعشرين هو وجود قواسم مشتركة وتقاطعات كبيرة بينه وبين بيان المحامي الإنجليزي تبين بالملموس أن هناك سباقا محموما وغير صحي في تحرير البيانات الصحفية عن محاكمة بوعشرين وكأن الجلسات ليس مجالا لتصريف مثل هاته الهواجس والانطباعات ،واذا كان يمكن تفهم أن المحامي الإنجليزي لم يحضر المحاكمة فان زميلته الفرنسية اختارت محاورتنا عبر الإعلام عوض مقارعتنا بالحجة والدليل أمام القضاء الذي اختارت الانتصاب أمامه في جلستين فقط خصصتا لطرح الدفوع الشكلية من طرف زملائها.

ولهــذا فإننا نتساءل عن أي خروقات للمحاكمة العادلة ارتكبتها النيابة العامة أو المحكمة تتحدث هــذه الأخيرة وهي لم تكلف نفسها لحضور جميع الجلسات رغم تواجدها في المغرب ،إنها في الحقيقة أزمة أخلاقية تحاصرنا جميعا أفلم يكن حريا أن يكون البيان جزء من المرافعة القضائية احتراما للمحكمة ولزملائها في فريق الدفاع ولخصومها أم أن الانتصاب كان فقط واجهة لمخاطبة الخارج وليس المحكمة والا إن عدم الثقة في منسوب القانون في البيان الصحفي فرضت تصريفه خارج المحكمة للقناعات التي أحاطت به والتي جعلته بعيدا عن كفاءة وخبرة رجل القانون بل وحياديته وموضوعيته في التكييف أو التفسير أو الاستنتاج بعيدا عن التحريف أو التغليط أو القفز على الدلائل لأن القانون والاتفاقيات الدولية لا تتغير باختلاف مركز الدفاع ؟

وفي هذا الصدد أضاف ''محمد الهيني'' عضو فريق دفاع مشتكيات بوعشرين لـ''شوف تيفي'' أن البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة رغم أنهما معا و يندرجان في إطار السلطة القضائية دون أن يبين مرجعيته في القانون المغربي أو القانون الفرنسي أو القانون الدولي ،وهذا ما يكشف عن حدود معرفة محررة البيان بالمرجعيات المذكورة فضلا عن القانون المغربي لا يجعل التحقيق إلزاميا إلا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين وتكلم النيابة العامة بنفسها حق الإحالة المباشرة على الجلسة وفقا للمادتين 73و 419 من قانون المسطرة الجنائية المغربي

وأضــاف المحامي ''الهيني'' قائلا: تحميل الفقرة الثالثة من المادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما لا يحتمل إذ تنص صراحة على تقديم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

من جهته، صرح الفقيه القانوني متحدثا لـ''شوف تيفي'' أنه لا يوجد أي نص في القانون المغربي أو القانون المقارن أو الاتفاقيات الدولية يربط الاعتقال بوجود حالة التلبس بالجرم وإنما بوجود الدليل فقط وشتان بين التلبس والدليل لهذا فان اشتراط التلبس لا سند له ،لأن الإيقاف والاعتقال يمكن أن يكون في حالة التلبس أو غير التلبس وبالتالي ليس هناك أي انتهاك للفقرة 3 من المادة 9 من العهد المذكور ،وهكذا قررت محكمة النقض المغربية أن حالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع للسلطة التقديرية لسلطة الملائمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه ''قرار صادر بتاريخ 19/11/03 تحت عدد 3288 في الملف عدد 117495 منشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد5 ص 137 وما يليها''.

وزاد ذات المتحدث أن البيان حرر على عجل ولم تتم مراجعته إذ عوض الإشارة للفقرة 3 من المادة 9 تم الإشارة خطأ للمادة 3 الفقرة 9 مع العلم ان المادة 3 تتضمن فقرة وحيدة وفيما يتعلق باعتبار الإيداع في السجن الصادر عن النيابة العامة قرار إداري تفسير غريب لا يوجد حتى في القانون الفرنسي لأن النيابة العامة سلطة قضائية وقرارات الاعتقال والايداع في السجن قرارات قضائية وليست إدارية وهذه من البديهيات في التشريعين المغربي والفرنسي ومحسومة قضاء في البلدين

وأكد ''الهيني'' أن قرارات الإيداع في السجن الصادرة عن النيابة العامة في القانون المغربي لا يتم الطعن فيها لأنه تتم مراجعتها والتظلم منها من خلال طلب الافراج المؤقت وهذا اعمال طبيعي للمادة 9 من العهد المحتج بها والتي تنص صراحة على أنه'' من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

واسترسل أنه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني''

مبرزا أن النيابة العامة لم تعترض على أي طلب للافراج المؤقت لانه ببساطة لم يقدم أي طلب بهذا الخصوص وهذا ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني ،لان محررته لم تكلف نفسها عناء التقدم بالطلب عوض التعليق ببيان على الموضوع ، مشيرا أن القضية معروضة على محكمة مستقلة وحيادية وفقا للقانون المغربي والاتفاقيات الدولية وليس هناك أي مبرر موضوعي يفسر أي ادعاء بالخرق وتم السماح لدفاع المتهم ببسط جميع دفوعه

ومن جهة أخرى شدد ''الهيني'' أن غياب التوازن في المحاكمة راجع لمثل هذه البيانات التي عوض إضاعة الوقت في تحريرها كان يمكن الدفع بها أمام المحكمة بشكل رصين ومؤسس وليس بخلق ذرائع تبرر الفشل في التسلح بالقانون والقضاء في المحاكمة إضافة محاضر جديدة في الملف يستند للفقرة السادسة من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يحيل الوكيل العام للملك ما يتلقاه من محاضر وشكايات ووشايات وما يتخذه من إجراءات الى هيئات التحقيق أو هيئات الحكم المختصة ''،وبالتالي فإنه ليس هناك أي عناصر إثبات جديدة فضلا عن ان دفاع المتهم اطلع على المحاضر وابدى موقفا بشأنها .

ولم يفوت الفرصة للإشارة أيضا أن البيان فيه من التجني ما يبعث على الشك والريبة بادعاء وقائع زائفة لتمرير مغالطات بناء على طلب لأنه لم يثبت أن النيابة العامة اختارت مشتكيات ولا منعت أخريات من الحضور كلما هنالك هو أن المتهم هو من انتقاهم بعناية للاتجار في البشر والتحرش الجنسي والاغتصاب وهكذا أصبحت الفيديوهات في نظر محررة البيان كأن لم تكن ولم تشر إليها من باب الأمانة حتى ولو بالإشارة وغابت حقوق النساء وكما لو أنهن من جزيرة منعزلة ولسن بشر يستحقون الحماية القضائية.

واستطرد محامي الطرف المدني أن الملاحظ في محررة البيان لا تعرف شيئا عن القانون المغربي لأن المطالب المدني غير ملزم أصلا بالحضور في الجلسة فكيف اذن يصح الربط بين اختيار إمكاتية عدم الحضور كحق، وبين الحجة وهذا ربط تعسفي لا يستقيم إلا في ذهن من يعتقد ان حجته في الدفاع متهاترة ويروح عن نفسه بادعاء اكور غير قابلة للتصديق ولو بمغالطة القانون نفسه وتزييف احكام القضاء ومقرراته

واسترسل أن بوعشرين يعرف جيدا المشتكيات وأمكنة اقتراف الجرائم والخمسين فيديو شاهدين على الوقائع إلا أن محررة البيان أنستها الحماسة في قراءة المحاضر لانها محررة باللغة العربية ومسطرة المحاكمة ليست لا بالغريبة و لا بالعبثية ولا يمكن القول بذلك إلا من طرف من اختار الحضور الفلكلوري لجلستين عوض متابعة كل الجلسات واثارة الدفوع في الجلسة والدفاع عن المتهم فيها وليس تدبيج البيانات والتحدث باسم قانون مغربي أو دولي تم تجهيل مقتضياته والتعسف في تفسيرها .

وزاد أن المحكمة لا تملك قانونا التشاور مع الدفاع بشأن عدد الجلسات او التأخيرات على خلاف ما ورد في البيان المجتمع الدولي يحترم استقلال القضاء ولن يغامر في التفاعل مع بيان لا يقدم ولا يؤخر شيئا ومكتوب بطريقة لا تنم عن احترام القانون أو القضاء بتجاهل ابجدياتهما بالركوب السياسي على المحاكمة عوض التسلح بالحجة والدليل والبرهان

واختتم قائلا أن الاعتقال التحكمي هو الاعتقال خارج القانون وبدون أمر القضاء وفي نازلة بوعشرين فهو متابع بجنايات وجنح بإثباتات علمية وتم احترام جميع المساطر في الإيقاف والتفتيش والحجز والمتابعة والمحاكمة و التباكي على خروقات غير موجودة والتغاضي عن الدلائل العلمية القوية يسائل ضمير رجل القانون وكل مؤمن بالعدالة بعيدا عن المناصرة التعاقدية.