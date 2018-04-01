بعد مولات الفيديو المباشر..فضيحة تشعل الفيسبوك بسبب فيديو صادم يجمع مراهق ومراهقة ﻿

بعد أيام فقط من فضيحة ''مولات الفيديو المباشر''، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مراهق رفقة مراهقة وهما يتبادلان القبل.

''شوف تيفي''

بعد أيام فقط من فضيحة ''مولات الفيديو المباشر''، نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، مقطع فيديو جد صادم، ظهر خلاله مراهق رفقة مراهقة وهما يتبادلان القبل.

ويظهر هذا الفيديو الصادم الذي نتحفظ عن نشره، المراهق وهو يوثق ما يقع بعدسة هاتفه النقال، ويضع يده بمناطق حساسة من جسد مرافقته المراهقة التي استسلمت له.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث عبر الجميع عن صدمتهم، مؤكدين أن بعض المراهقين، استغلوا مواقع التواصل الاجتماعي للقيام بأمور خادشة بالحياء تسيء لهم ولأفراد أسرهم.