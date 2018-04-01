فيديو فاضح يهز المغاربة.. مغربية دارت راسها كتهضر فالتيليفون وصورات العيالات عريانات وسط حمام شعبي ﻿

تفاجأ مستخدمو تطبيق ''واتساب''، وموقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' ليلة يومه الثلاثاء، بانتشار مقطع فيديو، تم تصويره من داخل حمام شعبي بإحدى المدن المغربية، يظهر نساء عاريات خلال قيامهن بتغيير

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب"، وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ليلة يومه الثلاثاء، بانتشار مقطع فيديو، تم تصويره من داخل حمام شعبي بإحدى المدن المغربية، يظهر نساء عاريات خلال قيامهن بتغيير ملابسهن.

ويظهر هذا الفيديو الذي نتحفظ عن نشره، قيام مصورته بإيهام المتواجدات بالحمام بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كانت تقوم بتصوير النساء عاريات بقاعة تغيير الملابس

وفور انتشار هذا الفيديو الصادم والذي تم وصف مضمونه بالفضيحة، طالب جميع النشطاء المغاربة المتفاعلين معه، المصالح الأمنية بالتدخل وفتح تحقيق للكشف عن هوية الفتاة التي تورطت في تصويره وأيضا هوية المتورط في نشره بمواقع التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، أوقفت قبل شهر فتاة تبلغ من العمر 18 سنة تم ضبطها متلبسة بتصوير نساء عاريات داخل حمام بواسطة هاتفها النقال.



