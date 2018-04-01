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المثلية الجنسية تقف عائقا أمام المغرب لتنظيم مونديال 2026 وأمريكا تدخل على الخط

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 22:40 المثلية الجنسية تقف عائقا أمام المغرب لتنظيم مونديال 2026 وأمريكا تدخل على الخط | سبور
المثلية الجنسية تقف عائقا أمام المغرب لتنظيم مونديال 2026 وأمريكا تدخل على الخط
رفع الإعلام الأمريكي ورقة المثلية الجنسية للتأثير على الملف المغربي الطامح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

شوف سبور

 

رفع الإعلام الأمريكي ورقة المثلية الجنسية للتأثير على الملف المغربي الطامح لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

وقالت تقارير أمريكية، إن الملف المغربي الذي رفع إلى فيفا لم يتضمن أي تفسيرات حول المثلية الجنسية في المغرب ومدى احترام المثليين وغيرها من الأمور التي تتعلق بهذه الفئة.

وأضافت يومية المساء التي نقلت الموضوع، أن الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي يجرم العلاقات الجنسية بين شخصين بالغين من الجنس نفسه بل يواجهون عقوبات جنسية تتراوح ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وللضغط أكثر على الملف نقلت وكالة الأنباء الأمريكية تصريحات لحقوقيين ومنظمات حقوقية عالمية كان أبرزها لعضو منظمة هيومان رايتس مينكي ووردن الذي عبر قائلا « إذا كان المغرب جادا في الفوز بشرف استضافة نهائيات كأس العالم فيتعين عليه أن يستعد لإلغاء مادة قانون العقوبات التي تعاقب الناس لكونهم مثليين".

كما نقل المصدر الإعلامي تصريحات لسكرتيرة الاتحاد الدولي لكرة القدم فاطمة سمورة تؤكد فيه أن بطولة كأس العالم يجب أن تكون في بيئة خالية من التمييز القائم على التوجه الجنسي.

في المقابل يرى مهتمون بالملف المغربي أن منع تجريم أو النبش في أمور حقوقية سابق لأوانه لأن الفترة التي ستسبق تنظيم نهائيات كأس العالم ممتدة إلى ثمان سنوات وهي فترة يمكن فيها تغيير مجموعة من المعطيات.

 

 

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