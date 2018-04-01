تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية ﻿

في آخر مستجدات قضية السيدة التي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة الجهادية،علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن المحكمة الابتدائية لانزكان قامت اليوم الثلاثاء بتأجيل مناقشة الملف إلى غاية 24

شوف تيفي:أحمد الهلالي

في آخر مستجدات قضية السيدة التي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة الجهادية،علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن المحكمة الابتدائية لانزكان قامت اليوم الثلاثاء بتأجيل مناقشة الملف إلى غاية 24 أبريل القادم ،وذلك لتمكين هيئة الحكم من البث في الدفع الذي تقدمت به المشتكية من خلال دفاعها، والمتعلق بتحويل القضية من ابتدائية إنزكان إلى إستئنافية أكادير.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن المشتكية طلبت من دفاعها بتقديم هذا الدفع وتبريره بخطورة الأفعال الإجرامية التي أقدم عليها الزوج بالشارع العام والتي بلغت حد الذبح ومحاولة القتل والضرب والجرح بالسلاح الأبيض وفي مكان عمومي.

وأضافت ذات المصادر، أن الزوجة المشتكية تواجه هي الأخرى تهمة خطيرة، بعد أن قامت المحكمة بمتابعتها بالخيانة الزوجية، وإستندت النيابة العامة في متابعتها على صور ورسائل نصية وصوتية تم العثور عليها في هاتف المعنية بعدما إستولى عليه زوجها سابقا.

وأشارت مصادر "شوف تيفي"، أن هذه القضية أخدت مسارا جديدا بعد ظهور هذا المعطى، والذي قد يقلب كل تفاصيل وحيثيات الملف، وسيخفف الحكم على الزوج، الذي يبدو أن إيجاده لهذه الصور والرسائل داخل ذاكرة هاتف زوجته هو ما جعله يقوم بتعنيف زوجته وذبحها بالشارع العام.

يشار إلى أن هذه القضية تفجرت الشهر الماضي، بعدما تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لشريط فيديو، يظهر من خلاله شخص يقوم بسحل سيدة بالشارع العام بالدشيرة الجهادية والتنكيل بها وتعنيفها وطعنها بطريقة وحشية بواسطة السلاح الأبيض، وأمام مرأى وأعين عدد من المواطنين الذين تجمهروا حول الحادث، فيما أطلقت الضحية صرخات الإستغاثة ومرددة عبارة "واش ماكاينينش الرجال اعتقنوني".