فيفا تفاجئ لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 بزيارة غير منتظرة لمدينة تطوان ﻿

قررت لجنة تقييم مونديال 2026 التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال زيارتها للمغرب، زيارة مركز تكوين فريق المغرب التطواني الملاليين بطريقة فجائية.

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قررت لجنة تقييم مونديال 2026 التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، خلال زيارتها للمغرب، زيارة مركز تكوين فريق المغرب التطواني الملاليين بطريقة فجائية.

وأكد مدير المركز عبد الحكيم بن صديق في تصريح لوسائل الإعلام ، أن لجنة الفيفا هي من طالبت بزيارة مركز تكوين الملاليين، حيث تم إعلام إدارة المركز بشكل مفاجئ، على أن تكون مستعدة صباح يوم غد الأربعاء ابتداء من الساعة 12 و النصف إلى الواحدة و النصف.

وحسب ذات المصادر، فإن اللجنة قررت زيارة مدينة طنجة على أن تحط الرحال صباح الخميس بمدينة الدار البيضاء في اختتام جولتها بالمغرب.





