قبل مونديال روسيا.. قنصليات متنقلة للمشجعين المغاربة بالمدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني ﻿

قال سفير المملكة المغربية بفيدرالية روسيا ، عبد القادر لشهب، إن السفارة ستوفر قنصليات متنقلة لفائدة المشجعين المغاربة بالمدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني خلال الدور الأول لنهائيات كأس

شـــوف تيفي:

قال سفير المملكة المغربية بفيدرالية روسيا ، عبد القادر لشهب، إن السفارة ستوفر قنصليات متنقلة لفائدة المشجعين المغاربة بالمدن المستضيفة لمباريات المنتخب الوطني خلال الدور الأول لنهائيات كأس العالم ،التي تستضيفها روسيا خلال الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليوز المقبل.

وأوضح لشهب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن هذه القنصليات المتنقلة ،التي ستشمل مدن موسكو وسان بطرسبورغ وكاليننغراد ،تهدف إلى ''تسهيل مأمورية المشجعين المغاربة ومساعدتهم في ترتيبات الإقامة خلال فعاليات المونديال و إعطائهم نصائح وتوجيهات بعين المكان، إضافة إلى تسهيل إنجاز بعض الوثائق الإدارية''.

وأضاف الدبلوماسي المغربي أن السفارة ستضع أيضا رهن إشارة المشجعين كتيبا يتضمن جميع المعلومات ،التي تفيد المشجعين المغاربة بروسيا ،كالمؤسسات الاستشفائية والمتاحف والفنادق والملاعب التي ستحتضن مباريات المنتخب.

وأوضح أن هذا المنشور يتضمن أيضا مجموعة من النصائح والمعلومات القيمة حول الإقامة في روسيا ،و القوانين الروسية الجاري بها العمل ،وكذا معلومات حول بطاقة المشجع التي تخول للحاصلين عليها الحق في دخول الأراضي الروسية من دون تأشيرة، والتنقل بين جميع المدن ،التي ستحتضن المونديال وباقي المدن الروسية، وكذا الاستفادة من وسائل النقل الروسية ،كالقطار والحافلات.

ومضى السيد لشهب قائلا إن ''صلاحية بطاقة المشجع تبدأ قبل 10 أيام من انطلاق بطولة كأس العالم وتنتهي بعد 10 أيام من انتهاء فعاليات البطولة''، ويتعين الحفاظ عليها طيلة أطوار البطولة.

وفي سياق متصل، قال لشهب إنه ''ستتم برمجة رحلات يومية بين مدينتي الدار البيضاء وموسكو ستؤمنها شركة الخطوط الملكية المغربية''، مضيفا أن ''المفاوضات تجري حاليا بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وشركة الخطوط الملكية المغربية لبرمجة رحلات إضافية في اتجاه مدن موسكو وسان بطرسبورغ وكالينينغراد ،التي ستحتضن مباريات المنتخب الوطني، وتوسيع هذه الرحلات لتشمل مدنا أخرى في حال تأهل المنتخب المغربي للدور الثاني لنهائيات كأس العالم''.