هام للجماهير الرجاوية.. هادي أول خطوة غادي يديرها أوزال من بعد تعيينه رئيس اللجنة المؤقتة ﻿

بعد تعيينة رئيسا للجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، باشر محمد أوزال مهامه الجديدة لإعادة الهيكلة الإدارية والتقنية للفريق الأخضر، حيث اقترح عددا من الأطر للانضمام إلى القلعة الخضراء

شوف سبور

بعد تعيينة رئيسا للجنة المؤقتة لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، باشر محمد أوزال مهامه الجديدة لإعادة الهيكلة الإدارية والتقنية للفريق الأخضر، حيث اقترح عددا من الأطر للانضمام إلى القلعة الخضراء في الأيام المقبلة من أجل معالجة الهفوات .

ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية ليوم غد الأربعاء فإن أوزال اقترح على عزيز داودة المدير التقني السابق للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى شغل منصب مدير عام مضيفا أن الأخير طلب مهلة للتفكير قبل الحسم النهائي في العرض الرجاوي، مشيرا إلى أن الاختيار وقع على داودة نظرا للكفاءة التي يتوفر عليها والتي ستساعده على النجاح في مهمته بالرجاء.

وإلى جانب داودة، باشر مسؤولو الرجاء اتصالاتهم مع عدد من اللاعبين السابقين للفريق الأخضر لشغل منصب المدير الرياضي والذي سيتولى الإشراف على الانتدابات وكذا التنسيق مع الإسباني خوان كارلوس غاريدو إذ أكد المصدر أن مسؤولي الرجاء ينتظرون الحصول على ترخيص من جامعة لقجع للاستفادة من خدمات أحد الأطر التي تشتغل بالإدارة التقنية الوطنية.

ومن جهة أخرى، سيتولى الرؤساء السابقون باللجنة المؤقتة للرجاء البيضاوي الإشراف على لجنة الاستراتيجية والتي ستقوم بتحديد خارطة الطريق التي سيسير عليها الفريق الأخضر المواسم المقبلة.





