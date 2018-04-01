بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو ﻿

في سابقة من نوعها، حل الجنرال دوكور دارمي، عبد الفتاح الوراق، أمس الاثنين، بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة مجموعة من المسؤولين البارزين في القوات الملكية المسلحة، حيث أجرى مفاوضات سرية مع كبار

"شوف تيفي"

في سابقة من نوعها، حل الجنرال دوكور دارمي، عبد الفتاح الوراق، أمس الاثنين، بالولايات المتحدة الأمريكية رفقة مجموعة من المسؤولين البارزين في القوات الملكية المسلحة، حيث أجرى مفاوضات سرية مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الأربعاء، فإن زيارة الوراق للبنتاغون، جاءت من أجل صفقات عسكرية مهمة سيحصل عليها المغرب، إضافة إلى أن الأسابيع القليلة القادمة، ستعرف مناورات عسكرية سيشارك فيها الجيش الأمريكي والقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية.

وتتزامن زيارة الجنرال الوراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع التوتر الذي تعرفه المنطقة العازلة بالصحراء ومع تحركات ترسانة قوية من الثكنات بمختلف ربوع المملكة نحو منطقة الجنوب كرد على استفزازات ميليشيات البوليساريو.

وقالت مصادر "المساء" إن زيارة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق، للولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد عسكري رفيع المستوى ستكون وراءها مفاجآت، كصفقات في الغالب ستكون في سلاح الجو، إذ تم التركيز على طائرات حربية متطورة من طراز "إف 16" و "بلوك 70".





