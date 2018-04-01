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بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 21:44 عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع
عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار
قرر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل، بعد الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي تأجيل أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس 19 أبريل.

"شوف تيفي"


قرر القاضي علي الطرشي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل، بعد الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي تأجيل أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس 19 أبريل.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة وقبل قرار القاضي، أكد في رده على ناصر الزفزافي وجود مذكرة بحث صدرت في 13يونيو 2017 من طرف الشرطة القضائية في حق 13 شخصا من بينهم المدعو "إبراهيم البوعزاتي".

وأوضح ممثل النيابة العامة حكيم الوردي، أن تنقيط شرطة الحدود، أكد أن البوعزاتي، غادر المغرب بتاريخ 18 غشت 2016، وبالتالي فهو شخصية حقيقية.

وطالب ممثل النيابة العامة، المعتقل ناصر الزفزافي بالكشف كذلك عن التمويلات الخارجية التي تلقاها، إلا أن المعتقل حاول التهرب ونفى توصله بمبلغ 30 ألف درهم بالرغم من اعترافه بالتحصل على المبلغ خلال التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية.

 

 

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المغرب شوف تيفي الزفزافي البوعزاتي شرطة الحدود

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