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عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 20:55 عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء | مجتمع
عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء
عرض القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل، تسجيلا صوتيا خطيرا على المعتقل ناصر الزفزافي خلال الاستماع له.

"شوف تيفي"


عرض القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل، تسجيلا صوتيا خطيرا على المعتقل ناصر الزفزافي خلال الاستماع له.

وأوضحت موفدة "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن التسجيل يعود لسيدة تدعى "سعاد الزفزاوي" أرسلته لأحد الأشخاص، تحدثت بالريفية، قائلة:"قول للناصر في الأخير مغادي يبقاو جنبك إلا الجمهوريون"، مشيرا إلى أن الزفزافي أنكر علمه بهذا التسجيل أو وجود علاقة تجمعه بصاحبته.

وأشار الموفد إلى أن ناصر الزفزافي، حاول الدفاع عن نفسه بعد عرض التسجيل، وشدد على أن صاحبته لم تنطق اسمه العائلي وبالتالي فهناك احتمال أن يكون ناصر الذي تقصده شخص آخر.

وأنكر الزفزافي،تضيف الموفدة، معرفته بالمدعو البوعزاتي، حيث أكد على أن هذا الأخير مجرد شخصية وهمية لا وجود لها، ما دفع بالقاضي إلى التدخل والتأكيد على أن "البوعزاتي" شخصية حقيقة وقد صدرت في حقه مذكرة بحث دولية.

وأكدت موفدة "شوف تيفي" أن المعتقل حميد المهداوي وبعد ذكر اسم "البوعزاتي"، انتفض من مكانه، ودخل في مشادة كلامية حادة مع القاضي علي الطرشي الذي طالبه بالالتزام واحترام الهيئة القضائية.



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