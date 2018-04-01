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نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 19:06 نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة | بوليتيك
نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،ستغيب عن الندوة المزمع تنظيمها يوم الخميس 18 أبريل 2018، من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية تحت عنوان ''النخب

شـــوف تيفي:

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد،ستغيب عن الندوة المزمع تنظيمها يوم الخميس 18 أبريل 2018، من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية تحت عنوان "النخب السياسية ومآل المسار الديمقراطي"، والتي ستعرف حضور كل من إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ونبيل بنعبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، بالإضافة إلى القيادية حسناء أبوزيد بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأستاذ في العلوم السياسية محمد العمراني بوخبزة.

وكشفت مصادر "شوف تيفي" أن منيب أسرت لأحد القياديين في جواب صريح ومكتوب بشأن عدم حضورها للندوة المذكورة، قائلة "إذا كان الموضوع يخص ندوة طنجة.. كنت قد أعطيت موافقة مبدئية لكنني اعتذرت عندما اطلعت على لائحة المشاركين.." متحفظة على ذكر اسم السياسي الذي لا تقبل الجلوس بجانبه، بالرغم من أن كل من نبيل بنعبد الله وحسناء أبوزيد قد حضرا لمؤتمرها الأخير!

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب نبيلة منيب نبيل بن عبد الله الياس العماري لقاء طنجة

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