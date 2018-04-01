عــاجل:الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في أنشطة وأهداف معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين بمنطقة أغبالو ﻿

دخلت الفرقة الوطنية على خط نشر بعض المنظمات غير الحكومية بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين والحماية المقربة'' بمنطقة أغبالو، يجري تداريب عسكرية وشبه عسكرية، وله ارتباط

شـــوف تيفي:

دخلت الفرقة الوطنية على خط نشر بعض المنظمات غير الحكومية بيانا صحفيا أكدت من خلاله أن معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين والحماية المقربة" بمنطقة أغبالو، يجري تداريب عسكرية وشبه عسكرية، وله ارتباط بأجندات خارجية من شأنها المس بأمن المواطنين، حيث تباشر الفرقة الوطنية للشرطة أبحاثا وتحريات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن أهداف وأنشطة المعهد، ورصد ارتباطاته المحتملة بجهات داخلية أو خارجية، والتحقق من مدى ارتباطه بأية مشاريع من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين، وذلك حسب ما أكده مصدر أمني مطلع.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" فإن هذه الاتهامات سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أشعرت بها النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمكناس، وباشرت في شأنها بحثا قضائيا لازال مفتوحا إلى حدود اليوم.

وكشفت مصادر متطابقة، أن ضباطا في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانوا قد استمعوا للعديد من الناشطين في المعهد، بمن فيهم المسؤول عن الموقع الإخباري التواصلي ورئيس المعهد، كما قاموا بإجراء عدة عمليات تفتيش بمنطقة أغبالو بضواحي مدينة ميدلت، وذلك في سياق بحثهم عن حقيقة وأهداف البرامج التدريبية التي ينظمها المعهد المذكور، والتحقق مما إذا كانت لها ارتباطات أو علاقات مفترضة بمشاريع ذات طابع إجرامي خصوصا أن بيانات كانت لمجموعة العمل من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع