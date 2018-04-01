 البحرية الملكية تستعين بالأقمار الاصطناعية لشل خطط بارونات المخدرات عبر الشواطئ المتوسطية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية | مجتمع

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو | بوليتيك

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-2

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء | مجتمع

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة بارين ميونخ وبايرن ليفركوزن 6-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة بارين ميونخ وبايرن ليفركوزن 6-2

شاهد بالفيديو .. إصطدام خطير للاعب إنتر ميلان كاراموه بالقائم | بووز

شاهد بالفيديو .. إصطدام خطير للاعب إنتر ميلان كاراموه بالقائم

نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة | بوليتيك

نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

البحرية الملكية تستعين بالأقمار الاصطناعية لشل خطط بارونات المخدرات عبر الشواطئ المتوسطية

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 18:46 البحرية الملكية تستعين بالأقمار الاصطناعية لشل خطط بارونات المخدرات عبر الشواطئ المتوسطية | مجتمع
البحرية الملكية تستعين بالأقمار الاصطناعية لشل خطط بارونات المخدرات عبر الشواطئ المتوسطية
استعانت دوريات تابعة للجيش المغربي بصور للأقمار الاصطناعية، ومعلومات استخباراتية من أجل تكثيف ومراقبة الشواطئ المتوسطية، خاصة المناطق المعدة للتهريب الدولي ، وهو إجراء عملت على تنفيذه البحرية

شوف تيفي

استعانت دوريات تابعة للجيش المغربي بصور للأقمار الاصطناعية، ومعلومات استخباراتية من أجل تكثيف ومراقبة الشواطئ المتوسطية، خاصة المناطق المعدة للتهريب الدولي ، وهو إجراء عملت على تنفيذه البحرية الملكية في القيام بحملات تمشيطية على نطاق واسع لمواجهة الاتجار الدولي بالمخدرات.

وبحسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها الصادر يومه الثلاثاء 17 أبريل، فإن العمليات الجديدة التي تقوم بها عناصر البحرية الملكية، مسنودة بتكنولوجيا متطورة حددت “نقطا سوداء جديدة”، أعدتها بناء على عمليات ضبط الحشيش التي تمت خلال السنوات الماضية، كما أنها عززت مراقبتها للشواطئ المكشوفة والمعروفة لأن تجار المخدرات والبارونات لجؤوا لتكتيك جديد يتمثل في التهريب عبر شواطئ ترتادها العامة.

وهذه الحملة تأتي ضمن المساعي المبذولة لأجل تحديد أماكن الشحن من الشواطئ المتوسطية بعدما تلقت فرق خاصة تدريبات عالية في هذا المجال، للمساهمة في الحد من هذه النشاطات التي تكثر في هذا الشريط الساحلي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مجتمع البحرية الملكية المخدرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية | مجتمع

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء | مجتمع

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء

عــاجل:الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في أنشطة وأهداف معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين بمنطقة أغبالو | مجتمع

عــاجل:الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في أنشطة وأهداف معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين بمنطقة أغبالو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل مثيرة حول جريمة قتل عروس ليلة عرسها بالفنيدق‎ | حصاد اليوم
منذ 22 دقيقة

تفاصيل مثيرة حول جريمة قتل عروس ليلة عرسها بالفنيدق‎

حصــري و بالفيديو.. صاحب الأغنية الشهيرة اللي دارت البوز كايغني مع موس ماهر.. شوفو أشنو كايوجدو فقلب الاستوديو | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو.. صاحب الأغنية الشهيرة اللي دارت البوز كايغني مع موس ماهر.. شوفو أشنو كايوجدو فقلب الاستوديو

لاعبو الرجاء يطالبون دعم جماهير القلعة الخضراء خلال مباراة زنــاكو | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء يطالبون دعم جماهير القلعة الخضراء خلال مباراة زنــاكو

لليوم الثالث على التوالي..مزال مجبدو أم و أطفالها غرقو فواد أم الربيع نواحي قلعة سراغنة+ تصريحات صــادمة | خارج البلاطو

لليوم الثالث على التوالي..مزال مجبدو أم و أطفالها غرقو فواد أم الربيع نواحي قلعة سراغنة+ تصريحات صــادمة

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية | مجتمع
منذ 9 دقائق

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو | بوليتيك

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.