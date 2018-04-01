تطبيق للتراسل تحذف خدمته لرفض صاحبه السماح لأجهزة أمنية بالاطلاع على الرسائل السرية لمستخدميه ﻿

أرسلت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا اليوم الثلاثاء 17 أبريل، طلباً لشركتي جوجل وآبل بحذف تطبيق تليغرام للتراسل من متجريهما للتطبيقات، بعدما أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة داخل روسيا بعد رفض

شوف تيفي

أرسلت هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا اليوم الثلاثاء 17 أبريل، طلباً لشركتي جوجل وآبل بحذف تطبيق تليغرام للتراسل من متجريهما للتطبيقات، بعدما أخطرت مشغلي الاتصالات بحجب الخدمة داخل روسيا بعد رفض مالك الخدمة الروسي الأصل الامتثال لأمر إتاحة وصول أجهزة الأمن الروسية للرسائل السرية للمستخدمين، ويعتبر التطبيق من بين أكثر تطبيقات التراسل عبر الهاتف المحمول في العالم له أكثر من 200 مليون مستخدم.

وبحسب ما أورده الموقع الإلكتروني هاف بوست عربي اليوم الثلاثاء 17 أبريل فإن هيئة تنظيم الاتصالات في روسيا شرعت في تنفيذ قرار المحكمة القاضي بحجب الخدمة لانتهاكها اللوائح الروسية، ورفضت تليغرام طلب جهاز الأمن الاتحادي في روسيا السماح له بالاطلاع على الرسائل المشفرة للمستخدمين، اعتبارا منها أن الامتثال للقرار سينتهك خصوصية المستخدمين.

في حين ذكر الجهاز أنه يحتاج للاطلاع على الرسائل للقيام بالمهام المنوط بها، وتشمل حماية البلد من الهجمات الإرهابية، ويُستخدم تطبيق تليغرام على نطاق واسع في دول الاتحاد السوفيتي السابق والشرق الأوسط.