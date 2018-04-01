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جدل كبير في تركيا بسبب مسلسل la casa de papel

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 18:30 جدل كبير في تركيا بسبب مسلسل la casa de papel | ثقافة و فنون
جدل كبير في تركيا بسبب مسلسل la casa de papel
بالرغم من أن العالم بأكمله كان ينتظر الجزء الثاني من المسلسل الإسباني ''لا كازا دى بابيل »، غير أن الإعلان الترويجي للأخير أثار جدلا واسعا في تركيا، حيث اتهم

شوف تيفي

بالرغم من أن العالم بأكمله كان ينتظر الجزء الثاني من المسلسل الإسباني ''لا كازا دى بابيل »، غير أن الإعلان الترويجي للأخير أثار جدلا واسعا في تركيا، حيث اتهم

سياسيين وصحافيين أتراك المسلسل بدعوة الشباب التركي للتمرد على سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وبهذا الصدد، قال إبراهيم غولشيك، وهو عمدة سابق للعاصمة التركية أنقرة وعضو بحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن الإعلان الترويجي للسلسلة الإسبانية الذي تم تصويره بالعاصمة التركية أنقرة، « مسلسل يأتي ضمن مشروع أمريكي يسعى لحث الشباب التركي على التمرد على غرار مظاهرات غازي بارك التي اجتاحت إسطنبول عام 2013 ».

وأَضاف المصدر ذاته « كل لقطة بالإعلان تحمل رسالة خفية وتنجح بالفعل في خلق التمردات بعدة دول بالعالم ».

وعن تفاصيل الإعلان الذي صور بتركيا، يظهر من خلاله ممثلون مرتدين لأقنعة سلفادور دالي التي تعد رمزاُ للأناركية بمناطق مختلفة من العالم، كما تظهر موسيقى ''بيللا تشاو'' الإيطالية بخلفية الإعلان، وهي أيضاً رمز للمقاومة الإيطالية إبان الحكم الفاشي في إيطاليا.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي إعلان ترويجي لاكازا دي بابيل تركيا

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