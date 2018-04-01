 الدوريات الأوروبية ترفض قرار الفيفا بخصوص زيادة منتخبات المونديال ﻿
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الدوريات الأوروبية ترفض قرار الفيفا بخصوص زيادة منتخبات المونديال

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 18:09 الدوريات الأوروبية ترفض قرار الفيفا بخصوص زيادة منتخبات المونديال | سبور
الدوريات الأوروبية ترفض قرار الفيفا بخصوص زيادة منتخبات المونديال
بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر، والنسخ المستقبلية لكأس العالم للأندية، رفضت رابطة الدوريات الأوروبية، التي تضم 32 رابطة دوري محترفين من 25 دولة

شوف سبور

 

بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، زيادة عدد منتخبات كأس العالم 2022 في قطر، والنسخ المستقبلية لكأس العالم للأندية، رفضت رابطة الدوريات الأوروبية، التي تضم 32 رابطة دوري محترفين من 25 دولة أوروبية.

وجاء هذا الرفض، بداعي أن كثرة الأندية ستزيد من عدد أيام ومباريات المنافسات.

وحسب صحيفة التايمز البريطانية، فإن رئيس رابطة الدوريات الأوروبية غير مستعد لأي تغيير في جدول المباريات من أجل زيادة منتخبات كأس العالم 2022.

ومن جهته، يخطط الـ"فيفا" لزيادة منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 في نسخة 2026، لكن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال إنه جاهز أيضا للتقدم بمقترح لنسخة 2022 في قطر.

 

 

 

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سبور شوف تيفي فيفا زيادة المنتخبات كأس العالم كأس العالم للأندية

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