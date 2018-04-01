 عاجل.. عرض فيديو خطير يشعل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية | مجتمع

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو | بوليتيك

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 2-2

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء | مجتمع

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة بارين ميونخ وبايرن ليفركوزن 6-2 | بووز

شاهد بالفيديو .. أهداف مباراة بارين ميونخ وبايرن ليفركوزن 6-2

شاهد بالفيديو .. إصطدام خطير للاعب إنتر ميلان كاراموه بالقائم | بووز

شاهد بالفيديو .. إصطدام خطير للاعب إنتر ميلان كاراموه بالقائم

نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة | بوليتيك

نبيلة منيب تُفاجيء أمناء هذه الأحزاب السياسية بعدم حضورها لنشاط مشترك بينهم بطنجة

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

عاجل.. عرض فيديو خطير يشعل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 18:03 عاجل.. عرض فيديو خطير يشعل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | مجتمع
عاجل.. عرض فيديو خطير يشعل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة حكيم الوردي وهيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، خلال عرض مقطع فيديو خطير على المعتقل ناصر

"شوف تيفي"

 

وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة حكيم الوردي وهيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، خلال عرض مقطع فيديو خطير على المعتقل ناصر الزفزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة، التمس من القاضي علي الطرشي الاختصار وعدم عرض جميع الفيديوهات الخاصة بناصر الزفزافي، وهو الملتمس الذي رفضته هيئة الدفاع عن المعتقلين،حيث طالبت بعرض جميع الفيديوهات لأنها قد تحتوي على أمور من شأنها أن تمنح البراءة للزفزافي من بعض التهم الموجهة إليه.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، قال إن الفيديو الذي تم عرضه يحتوي على عبارة خطيرة تلفظ بها الزفزافي وهي "هاذ الحراك موجه لجميع الإديولوجيات وللجمهوريين"، وهو ما يعني أن الفيديوهات تضم ما يدين الزفزافي لا ما يبرئه من المنسوب إليه.

وطالب ممثل النيابة العامة، هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإطلاع على محاضر الفرقة الوطنية، واختيار المقاطع التي يرغبون في الاستماع لها، بدل مشاهدة جميع الفيديوهات التي تتجاوز مدة الواحد منها أحيانا 30 دقيقة، وهو ما يمكن اعتباره تضييعا للوقت.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الزفزافي النيابة العامة الفيديو محكمة الاستئناف أحداث الحسيمة الدار البيضاء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية | مجتمع

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء | مجتمع

عاجل.. القضية بدات كتسخن.. عرض تسجيل صوتي خطير على مسامع ناصر الزفزافي خلال محاكمته باستئنافية البيضاء

عــاجل:الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في أنشطة وأهداف معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين بمنطقة أغبالو | مجتمع

عــاجل:الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تباشر تحقيقاتها في أنشطة وأهداف معهد متخصص في تدريب الحراس الخاصين بمنطقة أغبالو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

تفاصيل مثيرة حول جريمة قتل عروس ليلة عرسها بالفنيدق‎ | حصاد اليوم
منذ 19 دقيقة

تفاصيل مثيرة حول جريمة قتل عروس ليلة عرسها بالفنيدق‎

حصــري و بالفيديو.. صاحب الأغنية الشهيرة اللي دارت البوز كايغني مع موس ماهر.. شوفو أشنو كايوجدو فقلب الاستوديو | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو.. صاحب الأغنية الشهيرة اللي دارت البوز كايغني مع موس ماهر.. شوفو أشنو كايوجدو فقلب الاستوديو

لاعبو الرجاء يطالبون دعم جماهير القلعة الخضراء خلال مباراة زنــاكو | خارج البلاطو

لاعبو الرجاء يطالبون دعم جماهير القلعة الخضراء خلال مباراة زنــاكو

لليوم الثالث على التوالي..مزال مجبدو أم و أطفالها غرقو فواد أم الربيع نواحي قلعة سراغنة+ تصريحات صــادمة | خارج البلاطو

لليوم الثالث على التوالي..مزال مجبدو أم و أطفالها غرقو فواد أم الربيع نواحي قلعة سراغنة+ تصريحات صــادمة

﻿

آخر المستجدات

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس تصريحاتها..حصلهــا كتخونو و المحكمة كتابعها بالخيانة الزوجية | مجتمع
منذ 6 دقائق

تفاصيل جد مثيرة وصادمة تظهر في قضية الزوجة اللي عنفها زوجها بالشارع العام بمدينة الدشيرة ..على عكس

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار أم عازبة بالمضيق

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو | بوليتيك

بالتزامن مع استفزازات البوليساريو: الجنرال الوراق يحضر لصفقات عسكرية مع أمريكا خاصة بسلاح الجو

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار | مجتمع

عاجل..بالدليل: ممثل النيابة العامة يصدم الزفزافي والقاضي يتخذ هذا القرار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.