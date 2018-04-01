عاجل.. عرض فيديو خطير يشعل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة حكيم الوردي وهيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، خلال عرض مقطع فيديو خطير على المعتقل ناصر

"شوف تيفي"

وقعت قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة حكيم الوردي وهيئة الدفاع عن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، خلال عرض مقطع فيديو خطير على المعتقل ناصر الزفزافي.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن ممثل النيابة العامة، التمس من القاضي علي الطرشي الاختصار وعدم عرض جميع الفيديوهات الخاصة بناصر الزفزافي، وهو الملتمس الذي رفضته هيئة الدفاع عن المعتقلين،حيث طالبت بعرض جميع الفيديوهات لأنها قد تحتوي على أمور من شأنها أن تمنح البراءة للزفزافي من بعض التهم الموجهة إليه.

وأشار الموفد إلى أن ممثل النيابة العامة، قال إن الفيديو الذي تم عرضه يحتوي على عبارة خطيرة تلفظ بها الزفزافي وهي "هاذ الحراك موجه لجميع الإديولوجيات وللجمهوريين"، وهو ما يعني أن الفيديوهات تضم ما يدين الزفزافي لا ما يبرئه من المنسوب إليه.

وطالب ممثل النيابة العامة، هيئة الدفاع عن المعتقلين بالإطلاع على محاضر الفرقة الوطنية، واختيار المقاطع التي يرغبون في الاستماع لها، بدل مشاهدة جميع الفيديوهات التي تتجاوز مدة الواحد منها أحيانا 30 دقيقة، وهو ما يمكن اعتباره تضييعا للوقت.