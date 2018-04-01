عاجل.. الزفزافي يعترف أمام القاضي بحصوله على سترة واقية من الرصاص ﻿

عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 مارس 2018، خلال أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مكالمة هاتفية على المعتقل ناصر الزفزافي والتي جمعته بمغربي مقيم خارج أرض الوطن.

"شوف تيفي"

عرض القاضي علي الطرشي قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 مارس 2018، خلال أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، مكالمة هاتفية على المعتقل ناصر الزفزافي والتي جمعته بمغربي مقيم خارج أرض الوطن.

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن هذه المكالمة الهاتفية، تشير إلى أن المهاجر المغربي، عرض على ناصر الزفزافي سترة واقية من الرصاص، وهو العرض الذي وافق عليه الزفزافي.

وأكد الموفد أن ناصر الزفزافي، اعترف بحصوله على هذه السترة الواقية من الرصاص، وأكد عدم وجود معرفة تجمعه بالمهاجر المغربي الذي أرسلها له، مشيرا إلى أن حصوله على هذه السترة، كان فقط من أجل حماية نفسه.