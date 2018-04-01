عاجل...العثور على جثة متحللة داخل منزل بتيزنيت‎ ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة، أنه تم العثور قبل قليل، على جثة شخص سيتيني داخل أحد المنازل الكائنة بحي ''تيزكي'' بمدينة تيزنيت، وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة، أنه تم العثور قبل قليل، على جثة شخص سيتيني داخل أحد المنازل الكائنة بحي "تيزكي" بمدينة تيزنيت، وقد بلغت درجة متقدمة من التحلل.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فقد أثارت الروائح الكريهة المنبعثة من أحد المنازل حفيظة عدد من المواطنين، وقاموا بإخبار السلطات المحلية والمصالح الأمنية، اللتي انتقلت إلى المنزل موضوع الإخبارية، وبأمر من النيابة العامة تم اقتحامه لمعرفة مصدر الرائحة الكريهة المنبعثة منه، فكانت المفاجأة صادمة، بعدما عثر على صاحب المنزل الستيني جثة هامدة داخل غرفته، وقد بلغ درجة متقدمة من التحلل.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث استنفر كل سلطات المدينة، وقامت بفتح تحقيق لتحديد ظروف وملابسات الوفاة، فيما جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.