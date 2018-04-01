عاجل..المهداوي يعاني من اضطرابات نفسية و دفاعه يطالب من المحكمة بعرضه على طبيب نفسي ﻿

التمست هيئة الدفاع عن الصحافي المعتقل حميد المهداوي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، تمكين موكلها من العلاج النفسي، ومن عدم حضور أشغال باقي جلسات المحاكمة التي تجري أطوارها بمحكمة الاستنئاف

"شوف تيفي"

التمست هيئة الدفاع عن الصحافي المعتقل حميد المهداوي، قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، تمكين موكلها من العلاج النفسي، ومن عدم حضور أشغال باقي جلسات المحاكمة التي تجري أطوارها بمحكمة الاستنئاف بالبيضاء.

وأوضحت موفدة "شوف تيفي" إلى المحكمة أن هيئة الدفاع، أشارت في ملتمسها إلى ضرورة عرض "المهداوي" على طبيب نفسي، نظرا لمعاناته من اضطرابات نفسية بعد اعتقاله وقرار ضم ملفه إلى ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة.

وأشار الموفد إلى أن القاضي، أكد لهيئة الدفاع عن المهداوي، أنه سيعلن عن قراره بخصوص هذا الملتمس يوم الخميس 19 أبريل.

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