سكوب.. الفنانون المغاربة اللي مكيخدموش غادي يوليو يتخلصــو وها كيـــفاش ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة أن وزارة الثقافة والاتصال تهيئ مرسومين وزاريين لفائدة الفنانين المغاربة، واللذين سيكونان بمثابة المنقذ للفنان المغربي من المشاكل التي يتخبط فيها.

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة أن وزارة الثقافة والاتصال تهيئ مرسومين وزاريين لفائدة الفنانين المغاربة، واللذين سيكونان بمثابة المنقذ للفنان المغربي من المشاكل التي يتخبط فيها.

أول هذين المرسومين حسب المصادر ذاتها هو مرسوم خاص بالتغطية الصحية ما يجعل الفنان المغربي يتمتع بكل حقوقه الطبية بالمجان، ولن يحتاج لتدخل جهة ما من أجل استفادته من التطبيب المجاني.

وأضافت المصادر ذاتها أن ثاني المرسومين الذي سيكون بمثابة المنقذ هو تعويض الفنان عن العطالة الفنية التي يعيشها، إذا لم تتم المناداة عليه لأحد الأعمال الفنية التي تصور كل سنة، وذلك حسب شروط معينة تضعها الوزارة الوصية للاستفادة من تعويض عن العطالة الفنية.





