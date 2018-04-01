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مرض المينانجيت الفتاك يستنفر سلطات مدينة أكادير

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 16:53 مرض المينانجيت الفتاك يستنفر سلطات مدينة أكادير | مجتمع
مرض المينانجيت الفتاك يستنفر سلطات مدينة أكادير
استنفرت السلطات الطبية مختلف مصالحها بمدينة بيوكرى بعد ظهور أعراض مرض ''التهاب السحايا''، المعروف اختصارا بالمينانجيت على شيخ سبعيني.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استنفرت السلطات الطبية مختلف مصالحها بمدينة بيوكرى بعد ظهور أعراض مرض ''التهاب السحايا''، المعروف اختصارا بالمينانجيت على شيخ سبعيني.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية تعرض لوعكة صحية، جعلت حالته الصحية تتدهور بشكل رهيب، ليظل ملازما للفراش داخل بيته الكائن بدوار ''تلات نتكرفا'' بسيدي وساي إقليم شتوكة آيت بها، الأمر الذي حدا بأفراد أسرته إلى نقله لإحدى المصحات الخاصة، وأخضع لمجموعة من الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية، والتي كشفت إصابته بمرض ''التهاب السحايا''، ليتقرر توجيهه على وجه السرعة صوب المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لتلقي العلاج.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن إصابة الشيخ السبعيني جعلت السلطات الطبية بتنسيق مع أعوان السلطة تستنفر كل مصالحها، حيث انتقلت وحدة متنقلة تابعة لوزارة الصحة إلى مقر سكنى الضحية، وجرى إخضاع جل أفراد عائلته وجيرانه لفحوصات وتلقيح ضد هذا المرض الفتاك، تحسبا لانتقال العدوى لهم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفياستنفارالمينانجيتإصابةأكاديرسبعينيالتهاب السحايا

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