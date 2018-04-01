بطنجة... توقيف أشخاص من مسلمي الروهينغا حاولوا عبور الضفة الأخرى عبر قوارب الموت ﻿

تمكنت دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية اليوم الثلاثاء 17 أبريل من توقيف 5 أشخاص من مسلمي الروهينغا الفارين من ويلات ميانمار أثناء استعدادهم للإبحار باتجاه الأراضي الإسبانية انطلاقا من شاطئ

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تمكنت دورية تابعة للقوات المسلحة الملكية اليوم الثلاثاء 17 أبريل من توقيف 5 أشخاص من مسلمي الروهينغا الفارين من ويلات ميانمار أثناء استعدادهم للإبحار باتجاه الأراضي الإسبانية انطلاقا من شاطئ مرقالة بمدينة طنجة، بحيث تعرض القارب الذي كانوا ينوون الإبحار على متنه لعطب تقني ما تسبب في تأخير إبحارهم ليتم توقيفهم.

وبحسب ما أورده موقع جريدة طنجة 24 الإلكترونية اليوم الثلاثاء فهاته ليست المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل محاولة مهاجرين من الروهينغا العبور نحو الضفة الأخرى عبر الشواطئ المغربية، فخلال منتصف شهر فبراير الماضي تمكنت السلطات الأمنية المغربية من إنقاذ 5 أشخاص من مسلمي الروهينغا أثناء إبحارهم باتجاه إسبانيا في إطار الهجرة غير الشرعية.