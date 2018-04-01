 فخر الدين لـ '' شوف سبور'' : خوتي الوداديين اللي بغاوني نكون رئيس أما أنا عمرني فكرت فيها ﻿
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فخر الدين لـ '' شوف سبور'' : خوتي الوداديين اللي بغاوني نكون رئيس أما أنا عمرني فكرت فيها

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 16:46 فخر الدين لـ شوف سبور : خوتي الوداديين اللي بغاوني نكون رئيس أما أنا عمرني فكرت فيها | سبور
فخر الدين لـ '' شوف سبور'' : خوتي الوداديين اللي بغاوني نكون رئيس أما أنا عمرني فكرت فيها
قال فخر الدين رجحي اللاعب الدولي السابق وابن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، إن قدماء اللاعبين الوداديين هم من عبروا له عن رغبتهم وتشبثهم به في أن يكون رئيسا على الجمعية الودادية، موضحا أنه اقترح

'' شوف سبور''

قال فخر الدين رجحي اللاعب الدولي السابق وابن فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، إن قدماء اللاعبين الوداديين هم من عبروا له عن رغبتهم وتشبثهم به في أن يكون رئيسا على الجمعية الودادية، موضحا أنه اقترح عليه في عدد كبير من المناسبات لتولي منصب رئيس جمعيات ودادية إلا أنه قابلها بالرفض لأسباب مختلفة.

وأوضح رجحي في تصريح لـ '' شوف سبور''، أن قدماء لاعبي الوداد تربطهم علاقة أخوية، ولا وجود لأي خلافات بينهم، مؤكدا على ضرورة احترام خصوصية بعضهم البعض وتفادي المس بماضيهم مهما كان حجم المشاكل التي مروا منها.

وتابع قائلا :'' عمرني فكرت نكون رئيس لجمعية قدماء اللاعبين.. منذ زمن طويل وأتوصل بعروض لكي أكون رئيسا لها.. غير خوتي الوداديين اللي متشبثين بيا ومنقدرش نخسر لهم''.

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شوف سبور المغرب الوداد جمعية قدماء اللاعبين فخر الدين رجحي

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