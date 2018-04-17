 البرايم الثالث من ''لالة العروسة'' أول ''برايم'' يحقق أكبر عدد من المشاهدات ومنشطة البرنامج تتفوق على فاطمة خير ورشيد الوالي بعد عشر سنوات على بث البرنامج ﻿
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البرايم الثالث من ''لالة العروسة'' أول ''برايم'' يحقق أكبر عدد من المشاهدات ومنشطة البرنامج تتفوق على فاطمة خير ورشيد الوالي بعد عشر سنوات على بث البرنامج

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 16:24 البرايم الثالث من لالة العروسة أول برايم يحقق أكبر عدد من المشاهدات ومنشطة البرنامج تتفوق على فاطمة خير ورشيد الوالي بعد عشر سنوات على بث البرنامج | ثقافة و فنون
البرايم الثالث من ''لالة العروسة'' أول ''برايم'' يحقق أكبر عدد من المشاهدات ومنشطة البرنامج تتفوق على فاطمة خير ورشيد الوالي بعد عشر سنوات على بث البرنامج
كشفت وثيقة رسمية توصلت بها ''شوف تيفي'' أن البرايم الثالث لبرنامج ''لالة العروسة'' لسنة 2018 سجل أكبر عدد من المشاهدات وصل إلى ستة ملايين و116 ألف متابعة على المباشر، وهو ما يشكل 58.8 في المائة من مجموع

شوف تيفي

 

كشفت وثيقة رسمية توصلت بها ''شوف تيفي'' أن البرايم الثالث لبرنامج ''لالة العروسة'' لسنة 2018 سجل أكبر عدد من المشاهدات وصل إلى ستة ملايين و116 ألف متابعة على المباشر، وهو ما يشكل 58.8 في المائة من مجموع المشاهدين.

يأتي هذا في وقت استطاعت فيه الفنانة صفاء حبيركو أن تسجل رقما قياسيا وغير مسبوق في تاريخ المشاهدات في برنامج ''لالة العروسة''، بعد أن طالتها انتقادات في البرايم الأول.

وكشف مصدر مسؤول من الشركة المنتجة للبرنامج أن هذه النسخة تعتبر الأبرز في تاريخ البرنامج، وذلك رغم خوض صفاء حبيركو لأول تجربة لها في مجال التنشيط التلفزي، إلا أنها أظهرت مستوى جيد بعد البرايم الأول، ما جعلها تشتغل في تناغم كبير مع أمهات المتبارين، وحتى مع العرسان بأنفسهم، ولعل ما قامت به من مشاركتهم في الضحك والبكاء والرقص على حد سواء، يظهر جليا كيف استطاعت نجمة مسلسل ''وعدي'' أن تتأقلم بسرعة.

وأضاف المصدر ذاته أن البرايم الثالث في أول نسخة من البرنامج كان سنة 2008، حيث حقق 3 ملايين و162 ألف مشاهدة، في حين حقق نفس البرايم الثالث من نسخة 2017 ما مجموعه 5 ملايين و530 ألف مشاهدة، ليكون بذلك البرايم الثالث من سنة 2018 أقوى برايم في تاريخ برنامج ''لالة العروسة''، الذي يبث على القناة الأولى كل سبت.

جدير بالذكر أن مخرج البرنامج هو ربيع شجيد الذي يعتبر من خيرة المخرجين المغاربة، حيث يعتبر البرنامج من حيث الديكور والإخراج والإعداد هو الأحسن من بين البرامج التي ثبت على الأقل حاليا في القنوات التلفزيونية المغربية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

لالةالعروسة برنامج تلفزيون برايم

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