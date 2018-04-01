 عاجل.. طرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ﻿
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عاجل.. طرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 16:19 عاجل.. طرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي | مجتمع
عاجل.. طرد المهداوي من أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي
طرد القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، الصحافي المعتقل حميد المهداوي من أشغال الجلسة بسبب رفضه التوقف عن الصراخ خلال تعليقه على قرار

"شوف تيفي"


طرد القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الثلاثاء 17 أبريل 2018، الصحافي المعتقل حميد المهداوي من أشغال الجلسة بسبب رفضه التوقف عن الصراخ خلال تعليقه على قرار الهيئة القضائية الرافض لملتمسه بعدم حضور أشغال الجلسات.

وأكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن الصحافي المعتقل حميد المهداوي، رفض التوقف عن الصراخ، ما دفع بالقاضي علي الطرشي إلى طرده بالرغم من محاولة هيئة الدفاع عن المعتقلين التدخل لإقناع القاضي بالتراجع عن هذا القرار.

وأشار الموفد إلى أن المعتقلين "كريم أمغار" و" عبد العزيز خالي"، تخلفا عن حضور أشغال جلسة اليوم بسبب إصابتهما بوعكة صحية.

 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الهيئة القضائية القاضي علي الطرشي محكمة الاستئناف

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