 مراكز الاتصال الهاتفي ''centres d'appels '' في المغرب مهددة بالإفلاس ﻿
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مراكز الاتصال الهاتفي ''centres d'appels '' في المغرب مهددة بالإفلاس

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 16:07 مراكز الاتصال الهاتفي centres dappels في المغرب مهددة بالإفلاس | اقتصاد
مراكز الاتصال الهاتفي ''centres d'appels '' في المغرب مهددة بالإفلاس
قطاع مراكز الاتصال الهاتفي ''centres d'appels '' في المغرب ملزم الآن بالتطور في مواجهة المنافسة من قبل وجهات أرخص، هذا هو محور تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية ''AFP '' ونشرته جريدة ''لوبوان'' الفرنسية يومه

شـــوف تيفي:

 

قطاع مراكز الاتصال الهاتفي ''centres d'appels '' في المغرب ملزم الآن بالتطور في مواجهة المنافسة من قبل وجهات أرخص، هذا هو محور تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية ''AFP '' ونشرته جريدة ''لوبوان'' الفرنسية يومه الثلاثاء.

وقال يوسف الشرايبي ، مالك شركة ''أوتسورسيا'' التي توظف 1500 شخص في أربعة بلدان: ''بالمقارنة مع فرنسا ، سيتم بيع المنافع مرتين في المغرب بسعر أرخص (لكن) أربع مرات أرخص في مدغشقر''.

مراكز الاتصال الهاتفي في المغرب قطاع يشغل حاليا 70 ألف شخص، مقابل 5500 عام 2004. لكن النمو في القطاع يتباطأ، من 15 في المائة إلى 5 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية، وفقا للأرقام الرسمية. وهو قطاع يقترب من أرقام التشغيل في قطاع صناعة الطيران والسيارات في المغرب، لكن تواجهه تحديات كبيرة، وعلى رأسها ظهور وجهات جديدة أرخص من المغرب مثل مدغشقر أو نيجيريا وغيرها من الدول الفرونكفونية التي باتت تنافس المغرب في هذا القطاع الهام، نظرا لرخص أجور اليد العاملة بالمقارنة مع المغرب، مثلا شركة ''أوتسورسيا'' أسسها رشيد الشرايبي في سنة 2003 في المغرب، حيث اشترى موقعا في فرنسا، أنشأ مؤخرا فرعين لشركته في مدغشقر ونيجيريا، بالتالي أصبحت هذه الوجهات الجديدة تنافس المغرب بشكل كبير، خاصة أن 52 في المائة من قطاع مراكز الاتصال الفرنسية تقيم خارج فرنسا.

 

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شـــوف تيفي المغرب قطاع مراكز الاتصال نيجيريا افريقيا فرنسا

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