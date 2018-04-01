هذه أول مدينة ستزورها لجنة فيفا لتقييم الملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصدر موثوق به، أن أول مدينة مغربية ستزورها اللجنة المكلفة بزيارة الدول المنافسة على احتضان نهائيات كأس العالم 2026، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، هي مدينة أكادير.

'' شوف سبور''

علمت '' شوف سبور'' من مصدر موثوق به، أن أول مدينة مغربية ستزورها اللجنة المكلفة بزيارة الدول المنافسة على احتضان نهائيات كأس العالم 2026، التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، هي مدينة أكادير.



وستزور اللجنة مجموعة من الملاعب ومراكز التداريب والمطارات ومحطات القطار والطرق السيارة بالمغرب، إضافة إلى عدد من الفنادق بمختلف المدن المغربية، لتقييم الملف المغربي لاحتضان منافسات كأس العالم 2026.

ومعلوم أن المغرب سبق له أن ترشح لاحتضان نهائيات كأس العالم في خمس مناسبات كان آخرها نسخة 2010 الذي فازت جنوب إفريقيا بشرف تنظيمها.