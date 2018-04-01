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محاولة السطو على وكالة بنكية بالعرائش

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 16:03 محاولة السطو على وكالة بنكية بالعرائش | حوادث و حقوق
محاولة السطو على وكالة بنكية بالعرائش
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، أمس الاثنين 16 أبريل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة سرقة وكالة بنكية عن طريق الكسر.

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش، أمس الاثنين 16 أبريل، من توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في محاولة سرقة وكالة بنكية عن طريق الكسر.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فقد كانت مصالح الأمن بمدينة العرائش قد توصلت بإشعار هاتفي من المركز الوطني للمراقبة بالكاميرات والسلامة، التابع لمجموعة بنكية وطنية، مفاده أنه رصد بواسطة الكاميرا محاولة اقتحام شخص مجهول لإحدى الوكالات التجارية التابعة للبنك، وهو ما استدعى تدخل دوريات الشرطة على وجه السرعة، والتي تمكنت من توقيف المشتبه به في حالة تلبس بحيازة سكين وقناع وحوالتين بنكيتين فضلا عن وثائق تتعلق بالبنك.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الأمن، عاينت وجود كسر على مستوى الواجهة الزجاجية للوكالة البنكية، والذي تم افتعاله من طرف المشتبه به بهدف الولوج إلى داخل الوكالة بغرض السرقة، مشيرا إلى أن المشتبه به، تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة للتحقق من جميع ظروف وملابسات محاولة ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

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