سابقة في كرة القدم.. حكم طلب من اللاعبين تنفيذ ركلة جزاء من بعد ما غادروا الملعب + فيديو ﻿

في سابقة من نوعها، أمر حكم مباراة ماينتس وفرايبورغ في مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم أمس الإثنين لاعبي الناديين بالعودة إلى رقعة الميدان من أجل تنفيذ ركلة جزاء بعدما كانوا

شوف سبور

في سابقة من نوعها، أمر حكم مباراة ماينتس وفرايبورغ في مباراة بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم أمس الإثنين لاعبي الناديين بالعودة إلى رقعة الميدان من أجل تنفيذ ركلة جزاء بعدما كانوا متوجهين إلى مستودع الملابس بين الشوطين.

وحسب تقارير إعلامية، فإن حكم الفيديو المساعد أعلن عن ركلة جزاء لفائدة نادي ماينتس بداعي وجود لمسة يد، ليطلب من حكم اللقاء الذي كان في طريقه أيضاً لغرف الملابس، من اللاعبين العودة وتنفيذ الركلة.

وأضافت التقارير، أنه وبعد الإعلان عن الخطأ، عبر مدرب فرايبورغ عن استنكاره، ليطرده حكم اللقاء عقب احتجاجه على قرار حكم الفيديو المساعد.