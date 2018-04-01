عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه... والمهداوي يتلقى خبرا صادما ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء حيث سيتم مواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي المتابع بتهم ثقيلة

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، أشغال جلسة محاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء حيث سيتم مواصلة الاستماع للمعتقل ناصر الزفزافي المتابع بتهم ثقيلة مرتبطة بحراك الريف.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن القاضي علي الطرشي، أعلن بعد انطلاق أشغال الجلسة، رفضه لطلب المعتقل حميد المهداوي بعدم حضور باقي الجلسات، وشدد على ضرورة حضوره رفقة باقي المعتقلين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن عائلات المعتقلين، حضروا أشغال جلسة اليوم باستثناء والدي ناصر الزفزافي اللذين غابا بالرغم من حضروهما لأشغال الجلسات الماضية.