بنكـــيران ينــشر صورة رائعة للأميرة للا حسناء بقطر ﻿

نشر مهدي ينكيران مدير جمعية ''محبي الملك محمد السادس'' عبر حسابه بالإسنتغرام، صورة رائعة للأميرة للا حسناء تم التقاطها لها خلال حضورها الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية.

''شوف تيفي''

نشر مهدي ينكيران مدير جمعية ''محبي الملك محمد السادس'' عبر حسابه بالإسنتغرام، صورة رائعة للأميرة للا حسناء تم التقاطها لها خلال حضورها الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع صورة الأميرة للا حسناء، حيث عبر الجميع عن إعجابهم بها وحبهم الكبير للأميرة ولجميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة.

تجدر الإشارة إلى أن الأميرة للا حسناء، مثلت ، مساء أمس الاثنين بالمدينة التعليمية بالدوحة، الملك محمد السادس في مراسيم الافتتاح الرسمي للمبنى الجديد لمكتبة قطر الوطنية، التي جرت في إطار احتفالية كبيرة ترأسها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بحضور شخصيات سياسية وعلمية وفكرية وأدبية مرموقة على الصعيدين العربي والدولي.