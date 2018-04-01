عــــاجل و غير متوقع..السيدا فجناح المثليين فسجن عكاشة وهاشنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مُقربة من نزيل بسجن عكاشة بالدارالبيضاء ،أن الجناح الخاص بالمثليين يتواجد فيه شاب مُصاب بمرض المناعة المكتسبة ''السيدا''.



شـــوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصادر مُقربة من نزيل بسجن عكاشة بالدارالبيضاء ،أن الجناح الخاص بالمثليين يتواجد فيه شاب مُصاب بمرض المناعة المكتسبة "السيدا".

و كشفت مصادرنا المطلعة، أن نزلاء الجناح المذكور، طالبوا من الإدارة بفصل السجين المحكوم بشهر واحد عن الجناح ، حيث يشكل تهديدا مباشرا على صحتهم.

و أكدت ذات المصادر ل "شوف تيفي"، أن النزيل يدخل كل يوم في نوبة هيستيرية و يطالب من المسؤولين بالسجن المذكور بالتدخل قصد إيجاد حل و تمكينه من دوائه .

و قد أصيب السجين بالسيدا خارج أسوار سجن عكاشة ، بعدما كان يمارس الشذوذ الجنسي يوميا انطلاقا من أحد أهم الشوارع بمدينة الدارالبيضاء.