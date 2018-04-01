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عــــاجل و غير متوقع..السيدا فجناح المثليين فسجن عكاشة وهاشنو واقع

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 15:34 عــــاجل و غير متوقع..السيدا فجناح المثليين فسجن عكاشة وهاشنو واقع | مجتمع
عــــاجل و غير متوقع..السيدا فجناح المثليين فسجن عكاشة وهاشنو واقع
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مُقربة من نزيل بسجن عكاشة بالدارالبيضاء ،أن الجناح الخاص بالمثليين يتواجد فيه شاب مُصاب بمرض المناعة المكتسبة ''السيدا''.


شـــوف تيفي:م غ

 

علمت "شوف تيفي" من مصادر مُقربة من نزيل بسجن عكاشة بالدارالبيضاء ،أن الجناح الخاص بالمثليين يتواجد فيه شاب مُصاب بمرض المناعة المكتسبة "السيدا".

و كشفت مصادرنا المطلعة، أن نزلاء الجناح المذكور، طالبوا من الإدارة بفصل السجين المحكوم بشهر واحد عن الجناح ، حيث يشكل تهديدا مباشرا على صحتهم.

و أكدت ذات المصادر ل "شوف تيفي"، أن النزيل يدخل كل يوم في نوبة هيستيرية و يطالب من المسؤولين بالسجن المذكور بالتدخل قصد إيجاد حل و تمكينه من دوائه .

و قد أصيب السجين بالسيدا خارج أسوار سجن عكاشة ، بعدما كان يمارس الشذوذ الجنسي يوميا انطلاقا من أحد أهم الشوارع بمدينة الدارالبيضاء.

 

‫شوف تيفي

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