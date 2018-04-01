 فضيحة.. بعد 35 سنة من الزواج: زوج من القنيطرة عندو 9 أبناء كتاشف على أنو ''عقيم'' ﻿
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فضيحة.. بعد 35 سنة من الزواج: زوج من القنيطرة عندو 9 أبناء كتاشف على أنو ''عقيم''

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 15:30 فضيحة.. بعد 35 سنة من الزواج: زوج من القنيطرة عندو 9 أبناء كتاشف على أنو عقيم | حوادث و حقوق
فضيحة.. بعد 35 سنة من الزواج: زوج من القنيطرة عندو 9 أبناء كتاشف على أنو ''عقيم''
تقدم شخص ينحدر من مدينة القنيطرة قبل أيام بدعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان في حق زوجته، متهما إياها بالخيانة الزوجية، عقب اكتشافه بعد قيامه بفحص طبي على أنه عقيم ولا يمكن له الإنجاب،

''شوف تيفي''

تقدم شخص ينحدر من مدينة القنيطرة قبل أيام بدعوى قضائية بالمحكمة الابتدائية سيدي سليمان في حق زوجته، متهما إياها بالخيانة الزوجية، عقب اكتشافه بعد قيامه بفحص طبي على أنه عقيم ولا يمكن له الإنجاب، مع العلم أن له 9 أبناء مع هذه الزوجة التي تزوجها منذ 35 سنة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم أمس الإثنين، فإن الأمر يتعلق برجل تعليم يقيم بسيدي سليمان، أجرى فحصا طبيا عن مشكل في إحدى خصيتيه، فتبين بعد الفحص أنه يعاني من ورم مزمن أصيب به منذ 50 سنة ولا يمكن علاجه.


وأوضحت اليومية أن تحاليل السائل المنوي أظهرت عدم وجود أي حيوان منوي، وهو ما يؤكد أن الرجل عقيم ولا يمكن له الإنجاب، وهو الأمر الذي شكل صدمة له، ما دفعه إلى رفع دعوى قضائية للتحقيق مع زوجته.

 

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المغرب شوف تيفي الزوج سيدي سليمان الزوجة الفحص الطبي

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