 صادم وبالفيديو..نبش قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجثمانه لم يتحلل ﻿
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صادم وبالفيديو..نبش قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجثمانه لم يتحلل

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 15:28 صادم وبالفيديو..نبش قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجثمانه لم يتحلل | دولي
صادم وبالفيديو..نبش قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وجثمانه لم يتحلل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة نبش قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية، خلال الأسبوع الجاري، مقطع فيديو، قيل إنه يوثق لحظة نبش قبر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وحسب ناشري الفيديو فإن جثمان الرئيس الراحل صدام حسني لم تتحلل، وقد تم نقلها إلى قبر آخر ببلدته تكريت، وذلك مخافة أن يقوم مجهولون بسرقتها.

وعلاقة بالموضوع، فقد أكدت وكالة ''فرانس بريس'' حقيقة ما أشيع حول نبش قبر الرئيس العراقي السابق صدام حسين في مسقط رأسه بقرية العوجة بمدينة تكريت، عاصمة محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، وأن مكان جثته الآن مجهول.

وحسب موقع ''عاجل'' السعودي فقد أجرت الوكالة الفرنسية تحقيقها في محاولة للإجابة عن أسئلة حول مكان جثة صدام، بعد 12 عامًا من إعدامه شنقًا في 30 دجنبر 2006، وأعادت الوكالة التذكير بأن شيعة العراق خصوصًا احتفلوا بإعدامه في الشوارع، لكن عملية الإعدام شكلت صدمة لدى السنة؛ لتزامنها مع أول يوم من عيد الأضحى، ودُفن صدام في نفس ليلة إعدامه، بعدما أجبرت الحكومة العراقية عائلته على دفن الجثة سريعًا في قريته دون تأخير.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الرئيس صدام حسين الرئيس العراقي القبر

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