المغنية المُلتحية الشهيرة فيها مرض خايب شوفو شنو قالت ﻿

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تقاسمت المغنية النمساوية كونشيتا ورست، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام أمس الإثنين، مع متتبعيها خبر إصابتها بفيروس نقص المناعة ''الإيدز''.
وقالت كونشيتا ورست المتحولة جنسيا، « قررت أن أخبركم أنني أُصبت بفيروس الإيدز، رغم تعرضي لتهديد كبير من قبل صديقي السابق في حالة الإفصاح عن حالتي الصحية ».
وأضافت كونشيتا « لن أسمح لأي كان بترهيبي، لقد بدأت العلاج، وعائلتي تساندني ».
وتفاعل عدد كبير من متتعبي كونشيتا الحائزة على جائزة مسابقة الأغنية الأوروبية، مع خبر مرضها بالإيدز متمنين شفاءها.