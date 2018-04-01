المغنية المُلتحية الشهيرة فيها مرض خايب شوفو شنو قالت ﻿

تقاسمت المغنية النمساوية كونشيتا ورست، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام أمس الإثنين، مع متتبعيها خبر إصابتها بفيروس نقص المناعة ''الإيدز''.

شوف تيفي

تقاسمت المغنية النمساوية كونشيتا ورست، عبر حسابها الرسمي على تطبيق الإنستغرام أمس الإثنين، مع متتبعيها خبر إصابتها بفيروس نقص المناعة ''الإيدز''.

وقالت كونشيتا ورست المتحولة جنسيا، « قررت أن أخبركم أنني أُصبت بفيروس الإيدز، رغم تعرضي لتهديد كبير من قبل صديقي السابق في حالة الإفصاح عن حالتي الصحية ».

وأضافت كونشيتا « لن أسمح لأي كان بترهيبي، لقد بدأت العلاج، وعائلتي تساندني ».

وتفاعل عدد كبير من متتعبي كونشيتا الحائزة على جائزة مسابقة الأغنية الأوروبية، مع خبر مرضها بالإيدز متمنين شفاءها.