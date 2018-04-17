بالصور..الكوميسير الشهير الصوتي مرعب أخطر المجرمين بالبيضاء يظهر من جديد ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور، التي ظهر بها أحد أشهر رجال الشرطة بالبيضاء، ويتعلق الأمر بالعميد الممتاز عبد الإله الصوتي، الذي سيعمل بالمنطقة الأمنية الرحمة التي تم تدشينها أمس الإثنين.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور، التي ظهر بها أحد أشهر رجال الشرطة بالبيضاء، ويتعلق الأمر بالعميد الممتاز عبد الإله الصوتي، الذي سيعمل بالمنطقة الأمنية الرحمة التي تم تدشينها أمس الإثنين.

و يعتبر ''عبد الإله الصوتي'' من بين أشهر رجال الأمن بمدينة الدار البيضاء، نظرا لتدخلاته القوية التي ساهمت في الإطاحة بأخطر المجرمين بالعاصمة الاقتصادية، وقد عمل في العديد من المناطق الأمنية ومن بينها المنطقة الأمنية الفداء مرس السلطان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم أمس الاثنين بالدار البيضاء تدشين منطقة أمنية بالمجال الترابي للقطب الحضري المندمج ''الرحمة''، الذي يضم في مجمله أزيد من مائة ألف وحدة سكنية موزعة على مساحة إجمالية تقدر بنحو 2500 هكتار، حيث تم تسليم السلط بين مصالح الدرك الملكي المشرفة فيما قبل على مدينة الرحمة ومصالح الشرطة القضائية التي حلت محلها، وذلك بحضور كل من عبد الكبير زهود والي جهة الدار البيضاء-سطات ،وحسن زيتوني عامل إقليم النواصر ،وناجم بنسامي الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،وعبد الله الوردي والي أمن الدار البيضاء وشخصيات أخرى عسكرية ومدنية.