 حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية ''بشارة خير'' بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن :''المغرب بلا ملك مايسوى والو و هذا هو الأمير اللي شجعني'' ﻿
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حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية ''بشارة خير'' بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن :''المغرب بلا ملك مايسوى والو و هذا هو الأمير اللي شجعني''

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 13:55 حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية بشارة خير بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن :المغرب بلا ملك مايسوى والو و هذا هو الأمير اللي شجعني | ثقافة و فنون
حصري..أول تصريح للكويتي العنزي صاحب فكرة أغنية ''بشارة خير'' بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن :''المغرب بلا ملك مايسوى والو و هذا هو الأمير اللي شجعني''
مباشرة بعد إصدار أغنيته الجميلة التي أدتها الفنانة دنيا باطما،بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن،عبر الكويتي مصعب العنزي يومه الثلاثاء، عن سعادته الكبيرة بإصداره أغنية ''بشارة خير''

''شوف تيفي''

مباشرة بعد إصدار أغنيته الجميلة التي أدتها الفنانة دنيا باطما،بعد عودة الملك محمد السادس إلى أرض الوطن،عبر الكويتي مصعب العنزي يومه الثلاثاء، عن سعادته الكبيرة بإصداره أغنية ''بشارة خير''

وأوضح العنزي ،في اتصال هاتفي خص به ''شوف تيفي'' أن الفنانة المغربية دنيا باطمة، تواصلت معه قبل مدة، وعرضت عليه القيام بعمل فني وطني، ولهذا قرر التعامل معها بمناسبة عودة الملك محمد السادس إلى المغرب، مشيرا إلى أن أغنية ''بشارة خير'' هي من كلماته وإنتاجه، بينما تكلف رضوان الديري بتلحينها، وجلال الحمداوي بتوزيعها، بينما أنيطت مهمة إخراجها لـ ''فيصل الحليمي''.

وقال العنزي بمناسبة عودة الملك إلى أرض الوطن: ''فرحنا بعودة الملك إلى المغرب بعد رحلة علاج ونقاهة بفرنسا..المغرب بلا سيدنا مايسوى والو فهو ماشي غير ملك فقط فهو أب وأخ والأمن والأمان والسند ديالنا في الحياة ولهذا كنبارك للشعب المغربي والأسرة العلوية''.

وأشار الكويتي مصعب العنزي كذلك إلى أن الأمير مولاي إسماعيل، شجعه ووقف إلى جانبه من خلال توجيهاته التي شكلت إضافة لأغنية ''بشارة خير''.

 

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