عاجل وبالصور..فرقة تدخل خاصة بالسجون المغربية وزي جديد لموظفي السجون المغربية ﻿

من المنتظر أن ترى فرقة التدخل الخاصة بإدارة السجون، النور يوم 29 أبريل 2018، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

''شوف تيفي''

من المنتظر أن ترى فرقة التدخل الخاصة بإدارة السجون، النور يوم 29 أبريل 2018، بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس المندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وحسب ما كشفت عنه صفحة ''قوات الدفاع المغربية'' قبل قليل من يومه الثلاثاء، فإن فرقة التدخل والتحري التابعة لإدارة السجون الجديدة، ستستفيد من تعويض مادي يحدد في 1000 درهم كل شهر.

وأكدت الصفحة المذكورة أن موظفي مندوبية السجون، من المرتقب أن يرتدوا زيا رسميا جديدا ابتداء من يوم الأحد 29 أبريل 2018 بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة لإنشاء المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مشيرة إلى أن هذا الزي الجديد يتضمن زي الشتاء والصيف، بالإضافة إلى غيرها من الملحقات والقمصان والقبعات.