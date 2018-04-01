 منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات ﻿
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منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 14:10 منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات | سبور
منخرطو الرجاء يتصدون لحسبان بسبب قرار تمثيلهم في قرعة دور المجموعات
علمت '' شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من المنخرطين رفضوا أن يمثلهم سعيد حسبان الرئيس السابق للنسور في قرعة دور المجموعات لمنافسات كأس الاتحاد

'' شوف سبور'' : ر م

علمت '' شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مجموعة من المنخرطين رفضوا أن يمثلهم سعيد حسبان الرئيس السابق للنسور في قرعة دور المجموعات لمنافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأفاد أحد المنخرطين في تصريح لـ '' شوف سبور''، أنه لا يعقل لرئيس قدم استقالته بعدما تسبب في أزمات حقيقية داخل النادي ولم يحضر ولو لمباراة واحدة لمساندة وتحفيز اللاعبين خلال المباريات داخل وخارج الدار البيضاء، أن يتقدم لتمثيل النادي في قرعة دور المجموعات، مؤكدا أن كل المنخرطين غير راضين على هذا القرار وسيتصدون له بحزم.

وحسب ذات المصادر، فإنه في حال قبل محمد أوزال طلب حسبان لتمثيل الرجاء في القرعة المقررة يوم 21 من شهر أبريل الجاري، فستكون أول أزمة يتسبب فيها الرئيس السابق بين أوزال وباقي المنخرطين.

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شوف سبور المغرب الرجاء المنخرطين سعيد حسبان

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