قدماء الوداد..''الحرس القديم'' يرفض الرحيل و فخر الدين رجحي أبرز المرشحين ﻿

أجل المكتب المسير لجمعية قدماء نادي الوداد الرياضي، الجمع العام الذي كان من المنتظر أن يعقد يوم الخميس المقبل بداية من الساعة السادسة مساءا.

شـــوف تيفي:

أجل المكتب المسير لجمعية قدماء نادي الوداد الرياضي، الجمع العام الذي كان من المنتظر أن يعقد يوم الخميس المقبل بداية من الساعة السادسة مساءا.

وكشفت مصادر مطلعة لـ"شوف تيفي" أن سبب التأجيل يرجع لكون أعضاء المكتب الحالي الذي يرأسه عبد الرحيم صابر، أحسوا بوجود فئة كبيرة من اللاعبين القدامى تريد انتخاب الدولي السابق فخر الدين رجحي رئيسا لضخ دماء جديدة في الجمعية، وهو سيناريو لم يكن يتوقعه صابر ورفاقه.

وقالت المصادر ذاتها، إن "لفريخ" مدعوم من مجموعة من الأسماء اللامعة في تاريخ الوداد كرشيد الداودي ونور الدين النيبت وبدر قادوري ومصطفى الشريف وغيرهم، مبرزة في السياق نفسه أن صابر بمساندة من الرئيس السابق بوبكر اجضاهيم كان يريد تنصيب العربي احرضان كرئيس للجمعية خلفا له.

ومن المنتظر أن يعقد مساندو فخر الدين اجتماعا خلال الساعات القادمة لاتخاذ قرار مهم بخصوص تأجيل الجمع العام للجمعية.