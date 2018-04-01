الشرطة تتفاعل مع فيديو شوف تيفي وتلقي القبض على المقرقب اللي هرس طوموبيلات الناس ﻿

علمت ''شوف تيفي'' بعد نشرها لفيديو بعنوان « ''تخاصم مع مرتو''..مقرقب هرس الطوموبيلات بدرب الشرفا فكــازا »، أنه تم صباح يومه الثلاثاء ، مداهمة منزل المعني بالأمر يدعى (ي) يبلغ من العمر 25 سنة، من طرف

شوف تيفي

علمت ''شوف تيفي'' بعد نشرها لفيديو بعنوان « ''تخاصم مع مرتو''..مقرقب هرس الطوموبيلات بدرب الشرفا فكــازا »، أنه تم صباح يومه الثلاثاء ، مداهمة منزل المعني بالأمر يدعى (ي) يبلغ من العمر 25 سنة، من طرف عناصر الشرطة التابعين لدائرة ساحة السراغنة بالمنطقة الأمنية مرس السلطان-الفداء .

وأضافت مصادرنا، أنه وبعد القبض عليه، تم اقتياده إلى مصلحة الشرطة بالمنطقة المذكورة من أجل تعميق البحث معه.

تجدر الإشارة، إلى أن الموقوف أقدم على تخريب سيارتين من النوع الكبير كانتا مركونتين بزنقة القاهرة بالمنطقة المذكورة البارحة الإثنين.