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خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة

بتاريــخ : 17 أبريل 2018 / 13:47 خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة | إعلام وتواصل
خطير جدا...هذا ما ينتظر الصحافيين المزيفين والمتطفلين على مهنة الصحافة
كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، سيتخذ إجراءات جد صارمة خلال الأيام القليلة القادمة في حق الصحافيين المزيفين والمتطفلين على

شوف تيفي:

كشفت مصادر جد مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، أن محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، سيتخذ إجراءات جد صارمة خلال الأيام القليلة القادمة في حق الصحافيين المزيفين والمتطفلين على الميدان الصحفي، وذلك لردعهم ومحاسبتهم على التطاول على مهنة المتاعب.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي'' أن عبد النباوي سيقوم بمراسلة وكلاء الملك بمختلف مدن المملكة، لحثهم على عدم التساهل مع الأشخاص المتطفلين على مهنة الصحافة ، والتحقق من الصحافيين ''المزيفين'' الذين ينتحلون صفة ''صحافي''، وتقديم كل شخص تبث في حقه ممارسة العمل الصحفي الذي ينظمه قانون خاص به، ويعطي لمزاوليه شروطا واضحة لمزاولة هذه المهنة (تقديمه) للعدالة لمساءلته قضائيا.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن هذه الخطوة تأتي بعد الفوضى العارمة التي يعرفها هذا المجال الإعلامي ودخول أشخاص غرباء إليه لا تربطهم أية صلة لا من قريب ولا من بعيد بمهنة الصحافة ، وتمكنوا في ظرف جد وجيز من الحصول على رخص لإصدار الجرائد وبطائق صحافة مزورة، يبتزون بها شخصيات معنوية ومستثمرين ومسؤولين داخل أجهزة الدولة، ويحاولون التقرب منهم وتسلق المراتب، وقضاء مآربهم الخاصة تحت غطاء ''الصحافة'' .

‫شوف تيفي

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